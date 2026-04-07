Politico: внешнеполитическая система ЕС нуждается в масштабных реформах

Европейцы все чаще призывают ЕС к масштабным реформам в системе принятия решений по внешней политики, сообщает Politico. «Растущие внешнеполитические неудачи Европы — от трудностей с оказанием финансовой помощи Украине до разрозненной реакции на войну с Ираном — подпитывают призывы к кардинальной перестройке дипломатической политики блока»,— пишет издание.

Такие страны, как Германия и Швеция, стремятся существенно ограничить или полностью отменить право национального вето, позволяющее одной столице блокировать действия всего блока. «Мы должны отменить принцип единогласия ЕС во внешней политике и политике безопасности до конца текущего законодательного периода, чтобы эффективнее действовать на международной арене»,— заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

По мнению премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, дискуссии об использовании голосования квалифицированным большинством при принятии внешнеполитических решений снова разгораются среди лидеров стран ЕС. «В нынешней системе принятия решений есть серьезные проблемы»,— заявил Politico испанский депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

При этом, как отмечает Politico, есть группа стран, придерживающихся другого мнения. В нее входят Франция и Бельгия, а также более мелкие страны—члены ЕС. Они выступают за сохранение права вето. «Начало дебатов по поводу правил единогласия приведет сейчас к серьезным проблемам»,— полагает премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Евгений Хвостик