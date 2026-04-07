Полиция выявила миграционные нарушения в двух районах Ростовской области

В Ростовской области полицейские выявили 28 нарушений миграционного законодательства среди иностранцев в Мартыновском и Багаевском районах. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД России.

Правохранители проверили более 60 иностранных граждан, в отношении 14 из них составили 28 административных протоколов. Так, было задокументировано 10 случаев несоблюдения режима пребывания, девять фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и девять нарушений постановки на миграционный учет.

Иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, решено административно выдворить за пределы РФ с помещением в Центр временного содержания. В действиях работодателя, который привлек иностранцев к трудовой деятельности, обнаружили признаки девять административных правонарушений по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности).

