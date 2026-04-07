В 2025 году жители ПФО вернули в оборот почти 5 тонн мелочи

В Приволжском федеральном округе в 2025 году в рамках акции «Монетная неделя» вернули в оборот около 5 тонн монет на сумму 4,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшую сумму мелочью сдали жители Нижегородской области (1,1 тонны), Чувашии (765 тыс. руб.), Башкирии (420 тыс. руб.) и Кировской области (400 тыс. руб.).

Отмечается, что в Татарстане жители сдали 26 кг монет номиналом 25 руб. (2,8 тыс. штук), в Чувашии — 22,5 тыс. монет номиналом 1 коп.

Анна Кайдалова