Суд вынес приговор жителю Ижевска, сломавшему палец полицейскому при задержании

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор 25-летнему местному жителю, который сломал палец сотруднику полиции и укусил за кисть еще одного представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Суд установил, что 30 октября 2025 года фигурант, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке. После того как патрульные пресекли движение, виновный выбежал из салона и попытался скрыться, однако был задержан.

При поимке водитель оказал сопротивление. Он нанес удар одному из сотрудников полиции в область колена, а также сломал ему палец на руке. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. В отделе полиции фигурант отказался сдавать отпечатки пальцев и укусил другого сотрудника за кисть.

Судебная инстанция признала его виновным в насилии над представителями власти (ст. 318 УК) и назначил один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.