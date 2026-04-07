Скончалась экс-депутат Госдумы от Пермской области

Сегодня на 78 году жизни в одной из больниц Перми скончалась бывший политический деятель Пермской области Валентина Савостьянова. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил собеседник, близкий к семье экс-депутата.

Валентина Савостьянова работала начальником главного управления пенсионного обеспечения администрации Пермской области. Избиралась депутатом Кировского районного Совета народных депутатов города Перми, Пермского городского Совета народных депутатов. Представляла Пермскую область в Государственной Думе третьего и четвертого созывов с 1999 по 2007 год. Награждена орденами «Знак Почета», «Дружбы», медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Государственной Думы.