Крупнейший эндаумент-фонд Прикамья увеличил доходность в 2,6 раза

По состоянию на конец 2025 года размер целевого капитала Фонда Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) составил около 20 млн руб. Показатели доходности от доверительного управления активами выросли в 2,6 раза (с 7,2% в 2024-м до 19,4% в 2025 году). Объем привлеченных средств в целевой капитал составил более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Среди прочего за прошлый год Фонд выделил 600 тыс. руб. на тревел-гранты для молодых исследователей. Кроме этого, более 1,6 млн руб. были направлены на реализацию профориентационных проектов Физико-математического института: Школу кибернетики и Центр аддитивных технологий и прототипирования. В рамках этих проектов предполагается закупка оборудования, инструментов и расходных материалов для образовательного и производственного взаимодействия со школьниками, абитуриентами и студентами. Также Фонд целевого капитала оказал поддержку Музею истории ПГНИУ и Ботаническому саду ПГНИУ им. А.Г. Генкеля.

Напомним, всего в Пермском крае действует пять фондов целевого капитала. Речь идет о фондах Театра оперы и балета, «Дедморозим», «Добрянка», ПНИПУ. В прошлом году в регионе начал свое формирование первый в России эндау­мент-фонд под управлением мусульман — Фонд целевого капитала «Вечное доброе».