Четверо молодых людей в Удмуртии стали фигурантами дела о хищении 22 млн рублей

В Удмуртии задержали четырех молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет родом из Можги и районов республики за кражу более 22 млн руб. По данным «МВД Медиа», преступление совершенно в марте. Молодых людей подозревают в пособничестве дистанционным аферистам, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК).

В мошеннической схеме фигуранты действовали сообща и работали курьерами. Сообщники получали от кураторов адреса, где забирали деньги, и адреса счетов для дальнейшего перевода. Часть похищенной наличности подростки оставляли себе в качестве вознаграждения.

Следствие сообщает, что подозреваемый 2007 года по указаниям кураторов в течение нескольких дней завладел более 19 млн руб. и $19 тыс., которые принадлежали 87-летнему ижевчанину. Другие подельники 2005 и 2007 года рождения забрали у 88-летней ижевчанки 790 тыс. руб., а затем — еще 1 млн руб. Аналогичным образом четвертый подозреваемый в возрасте 17 лет похитил более 1 млн руб. у обманутого аферистами жителя Воткинска.

По сведениям оперативников, задержанные могут быть причастны к обману более 20 жителей Удмуртии. Сотрудники полиции устанавливают причастность к другим эпизодам.