Полицейские извлекли из акватории Таганрогского залива два километра рыболовных сетей

Сотрудники полиции извлекли из акватории Таганрогского залива более двух километров рыболовных сетей. О ходе мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Путина – 2026» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ростовской области Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В операции полицейские задействовали 15 плавсредств, а использование БПЛА позволило оперативно установить точные координаты скрытых под водой браконьерских ловушек. Помимо рыболовных сетей из воды извлекли более 4,5 тыс. самоловных крючьев. Их применяют для незаконной добычи рыб осетровых видов. Кроме того, из браконьерских снастей полицейские освободили и выпустили в естественную среду обитания более 360 особей рыбы. Среди них оказалось восемь экземпляров русского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Предварительный ущерб, который удалось предотвратить, составил около 2 млн руб.

По выявленным фактам возбудили два уголовных дела о незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ). Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мария Хоперская