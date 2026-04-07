У нижегородца в машине полицейские нашли 152 пакетика с мефедроном

Полицейские обнаружили 152 пакетика с мефедроном в машине 23-летнего жителя нижегородской деревни Анкудиновка. Еще 20 таких же пакетиков он к моменту задержания успел разложить по тайникам-закладкам.

Дома у нижегородца сотрудники полиции нашли упаковочные материалы, магниты, банковские карты и ноутбук. Также они изъяли 17 пакетиков с наркотиками из обнаруженных тайников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

На время предварительного расследования фигурант уголовного дела арестован. Полиция устанавливает его причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Андрей Репин