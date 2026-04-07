В Казани выставят на продажу комплекс больницы Крестовниковых за 382,6 млн

В Казани 8 мая состоится продажа комплекса зданий бывшей больницы при фабрике Крестовниковых. Начальная цена лота составляет 382,6 млн руб., следует из документа, опубликованного Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана.

В Казани выставят на продажу комплекс больницы Крестовниковых за 382 млн рублей

Фото: Скриншот документа, опубликованного Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тат

Фото: Скриншот документа, опубликованного Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тат

На торги выставлены несколько объектов на улице Ватутина, включая поликлинику, административные и хозяйственные здания, а также корпус больницы, который является объектом культурного наследия. В состав лота также входит земельный участок площадью более 8 тыс. кв. м.

Покупатель будет обязан сохранить историческое здание: разработать проект реставрации, провести противоаварийные и восстановительные работы и завершить их до 2030 года.

Анна Кайдалова