Max набивает ценник

Рекламодатели осваивают Max. По данным мессенджера, количество размещений с января по март выросло почти в 15 раз по сравнению с предыдущим кварталом. Впрочем, это связано в значительной мере с эффектом низкой стартовой базы. Всего аналитики насчитали больше 90 тыс. рекламных публикаций.

Наиболее активный рост рекламных предложений зафиксировали в марте. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что расценки в мессенджере намного ниже рыночных, как и охваты. Но статистику пока сложно посчитать. Лидеры по каналам — новости и мемы. Однако техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, видит в Max большой потенциал:

«Сейчас охваты достаточно большие — выше, чем в Telegram при меньшем или схожем количестве подписчиков. Но это связано, наверное, с тем, что в новом мессенджере пока не так много каналов. Все больше приходит заказов на рекламу. Очевидно, что это нарастающий тренд: потихоньку компании щупают новую сущность. Я думаю, что ближе к лету все должно сильно измениться.

Стоимость рекламы, конечно, зависит от охватов, числа подписчиков и некоего статуса канала. Пока размещение в Max дешевле, но мы видим хорошую динамику. Привлечь больше рекламодателей пока будет проще, чем в Telegram, потому что на ту платформу мы заходили сильно позже, на некой общей волне. В Max же мы обогнали нарастающий тренд. Конечно, нам бы хотелось, чтобы существовали обе платформы и они продолжали приносить деньги».

Большинство представителей пиар-агентств отказались комментировать рекламные размещения в российской платформе. По их словам, негативный образ мессенджера оттолкнет потенциальных клиентов. Кроме того, многие игроки рынка пока не пробовали этот канал.

По данным исследования «Пиархаб» и Smart Ranking, в феврале 15% российских брендов проводили тестовые размещения в Max. О результативности таких проб пока судить сложно, отмечает руководитель отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова:

«Несмотря на текущие запреты, мы еще не получили точного разъяснения, можем ли давать рекламу в Telegram. Пока мы делаем это с опаской и аккуратным подходом. Но клиенты продолжают рассматривать эту площадку как одну из ключевых. При этом достаточно активно наращивается и развивается аудитория в Max. Это говорит о том, что рекламных возможностей будет больше, если площадка продолжит развиваться и дальше.

Ряд крупных авторов завели в российском мессенджере альтернативные каналы и теперь частично дублируют, частично создают в нем уникальный контент. Аудитория у них уже достаточно большая, поэтому и у рекламодателей есть желание размещаться там. Пока накопленная база для изучения не позволяет делать долгосрочных и глобальных выводов».

По оценкам собеседников «Ведомостей», Telegram все еще занимает большую долю на рынке инфлюенс-маркетинга — 30-50%. Доля Max к концу года в лучшем случае может вырасти до 5%, прогнозируют участники рынка.

Анна Кулецкая, Ульяна Горелова