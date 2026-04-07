В Самаре двое жителей безуспешно пытались похитить у мошенницы 2 млн рублей

Силовики пресекли попытку двух жителей Самары похитить 2 млн руб. у местной жительницы, под видом посредников между ней и сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, злоумышленники убедили женщину, что за 2 млн руб. смогут решить вопрос о непривлечении ее к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В феврале 2025 года сотрудники УФСБ задержали преступников с поличным при получении денег.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемые не имели реальной возможности повлиять на ход расследования, а полученные деньги планировали присвоить. Октябрьский районный суд Самары признал фигурантов дела виновными и приговорил их к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года.

Самарский областной суд оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

Георгий Портнов