С администрации Новочеркасска могут взыскать 334 тысячи рублей за задержку оплаты

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск к департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска о возмещении неустойки. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Претензии к департаменту предъявило ООО «Производственно-коммерческий центр «Ресурс»». Как сообщили «Ъ-Ростов» в суде, суть иска заключается в возмещении суммы за задержку оплаты. Между ответчиком и истцом в марте 2025 года был заключен муниципальный контракт на установку металлических конструкций на сумму около 5,2 млн руб. После завершения работ департамент их принял, однако просрочил платеж на 270 дней. Теперь ООО пытается взыскать с муниципалитета 334 тыс. рублей неустойки. Отмечается, что организация отправляла ведомству досудебную претензию.

Судебное заседание назначено на 18 мая.

Константин Соловьев