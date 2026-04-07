Конституционный суд разрешил россиянам водить с иностранными правами

Конституционный суд России принял решение, согласно которому российские граждане, которые постоянно живут за границей, имеют право управлять автомобилем на территории РФ на основе иностранных водительских удостоверений без каких-либо временных ограничений. Постановление об этом опубликовано на сайте суда.

В пояснении суда отмечается, что по Конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия, права, выданные в одной стране-участнице, должны признаваться в другой до тех пор, пока данная территория не станет местом жительства владельца удостоверения. Однако на практике сложилось иное толкование этих правил. С июля 2023 года действует новая редакция нормы, разрешающая россиянам использовать иностранные права лишь в течение одного года с момента первого въезда в РФ после их получения.

Конституционный суд указал, что такой подход не учитывает ситуацию, когда гражданин при временных въездах продолжает постоянно жить за рубежом. Суд признал норму не соответствующей Конституции, поскольку она ограничивает конституционные права граждан, включая свободу передвижения.

Поводом для проверки законодательства послужила жалоба Сергея Шахова. В 2019 году его оштрафовали на 5 тыс. руб. за вождение без прав: архангельский суд установил, что он управлял автомобилем по иностранному удостоверению, тогда как его российские права истекли еще в 2004 году. Вышестоящие инстанции подтвердили, что управлять по зарубежным правам в России могут только иностранцы, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие в стране. На момент нарушения Шахов, оставаясь гражданином России, постоянно проживал в Эстонии на основании вида на жительство.