Суд оштрафовал виновных в массовом отравлении продукцией сети «Хлебница»

Свердловский суд Перми вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении пермяков продукцией пекарен «Хлебница». Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры Пермского края. Исполнительный директор сети «Хлебница» Ксения Троицкая и технолог, повар-кондитер Ирина Рыбьякова признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

Судом установлено, что предпринимателем не была обеспечена безопасность изготовления и производства продукции, допущены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. На производстве не был обеспечен контроль за технологией приготовления пищи и соблюдением работниками санитарных требований и правил личной гигиены. Нарушена последовательность технологических процессов, не принято достаточных мер для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В результате пострадали 75 граждан.

Уголовное дело по факту массового отравления было возбуждено изначально по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору) в начале января 2025 года. Известно, что Ирина Рыбьякова вину признала частично. В ходе следствия она рассказала, что в период массового отравления продукцией она скрыла от руководства болезнь одного из поваров.

Суд назначил виновным наказание в виде в виде штрафа. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму около 1 млн руб.