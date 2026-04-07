Татарстанцы с начала года оставили в заведениях 50 млн рублей чаевых

С начала 2026 года жители и гости Татарстана оставили в заведениях республики 50 млн руб. чаевых. Средний чек за год вырос с 343 руб. до 378 руб. Об этом сообщила пресс-служба сервиса безналичных чаевых «Нетмонет».

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Больше всего чаевых в республике оставляют в Елабуге — в среднем 500 руб. за посещение. На втором месте Болгар — 478 руб. Эти показатели выше, чем в ряде крупных туристических городов России.

По итогам 2025 года общий объем чаевых в Татарстане превысил 285 млн руб.

Анна Кайдалова