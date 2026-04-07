Чакона и порядок

В городах Сибири завершается один из крупнейших российских форумов классической музыки, возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным и ежегодно собирающий звездных солистов из России и зарубежных стран. Кульминацией события стала мировая премьера камерной Чаконы для скрипки и фортепиано Сергея Ахунова, которая была написана специально для художественного руководителя арт-фестиваля. Рассказывает Мария Невидимова.

Скрипач Вадим Репин

Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль

Среди впечатляющих особенностей нынешнего сезона — количество известных дирижеров, участвовавших в фестивале. Кто-то из них встал за пульт Новосибирского академического симфонического оркестра, а кто-то приехал с собственным коллективом: Федор Безносиков, Андрей Долгов, Иван Никифорчин, Арсентий Ткаченко, Боян Суджич, Юрий Башмет, Клеман Нонсье, Гюнтер Нойхольд, а также дирижеры принимающей стороны: Димитрис Ботинис от Новосибирской филармонии и Владимир Ланде — от Красноярской.

Вероятно, нынешняя пора существования отечественной академически-музыкальной сцены оставит особый след. В фокусе оказываются молодые российские дирижеры, поставленные руководить маститыми коллективами, и зарубежные исполнители, которых сейчас приезжает в Россию так немного, что на первый взгляд им достаточно самого этого «дефицитного» статуса, чтобы стать заметными.

Впрочем, и тем и другим приходится платить усердным трудом и доказывать свой уровень публике, пока еще прекрасно помнящей время, когда международная музыкальная палитра на наших сценах была более широкой.

Среди таких музыкантов — французский маэстро Клеман Нонсье. В 2022 году он стал лауреатом Первого международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов им. С. В. Рахманинова и с тех пор активно сотрудничает с российскими оркестрами, что, по его признанию, происходит не без карьерных жертв на родине.

Большинство программ с участием Клемана Нонсье включает музыку французских композиторов или полностью состоят из нее. На Транссибирском арт-фестивале дирижер воплотил профессиональную мечту. Впервые под его руководством прозвучал Реквием Верди, который считают самым нетипичным среди собратьев по жанру: театральным по духу, экспрессивным, лишенным религиозной бесстрастности и обещаний вечной жизни, а также более свободным по форме. За личностное, исповедальное начало отвечают партии четырех солистов: сопрано (Анастасия Волкова), меццо-сопрано (Валерия Горбунова), тенора (Игорь Морозов) и баса (Иоанн Грищенко), за накал страстей, связанных с устрашающими образами Судного дня,— оркестр и хор.

Всего на сцене Зала Каца разместилось 202 человека. Несмотря на масштаб трагедии (в прямом и переносном смысле) и привычку к деликатному и тонкому управлению оркестром, Нонсье удалось убедительно выстроить драматургическое развитие Реквиема и сохранить баланс между хором, оркестром и солистами. Последние, впрочем, не были примером идеального ансамбля, который так необходим в сочинении, сочетающем полифоническую строгость и оперные страсти. Не все верхние ноты были уверенно взяты, не все темпы выдержаны, не все вертикали выстроены. Каждый участник по крайней мере привнес запоминающуюся тембровую краску, и особенно меццо-сопрано Валерия Горбунова, чья сила голоса и выразительность драматического образа составили стержень ансамбля.

Прочной опорой для солистов — студентов и недавних выпускников — стали оркестр и хор, новосибирские коллективы: в их-то исполнительском уровне сомневаться не приходится никогда.

Ежегодно на Транссибирском арт-фестивале звучит мировая премьера, написанная для Вадима Репина. За годы существования музыкального форума скрипач исполнял новые опусы Софии Губайдулиной, Арво Пярта, Ильи Демуцкого, Михаила Плетнева, Кузьмы Бодрова, Никиты Кошкина и других. Появление новых сочинений на Транссибе, как правило, не обусловлено институциональным заказом и связано с личным общением художественного руководителя фестиваля и композитора. Так было и в этот раз. Находясь под впечатлением от Концерта для виолончели Сергея Ахунова, Вадим Репин связался с автором, после чего на свет появилась Чакона для скрипки и фортепиано (Дмитрий Шишкин).

Сергей Ахунов окончил Киевскую консерваторию как гобоист, занимался альтернативной музыкой и проделал 40-летний путь к обретению собственного музыкального языка, синтезирующего эстетику минимализма, мелодизм и отсылки к старинным музыкальным жанрам. Чакона для скрипки и фортепиано — вполне наглядное воплощение композиторского стиля. Несложно догадаться, что сочинение написано с оглядкой на знаменитую Чакону из Второй скрипичной партиты Баха (а прозвучала Чакона именно в день рождения Баха). Однако, подобно тому, как Верди раздвигает эмоциональные границы своего «Реквиема», Ахунов придает Чаконе исповедальный оттенок, превращая формально-траурную торжественность в маленькую трагедию. Убедиться в этом можно будет на концерте—эпилоге фестиваля, который пройдет в Москве в Концертном зале Чайковского 17 апреля.