За год выручка Ростовского зернового терминала снизилась в 1,7 раза

По итогам 2025 года выручка ООО «Ростовский зерновой терминал» (ООО «РЗТ») составила 17,3 млрд руб. Это в 1,7 раза меньше, чем в 2024 году. Об этом свидетельствует отчетность компании.

За тот же период предприятие получило чистый убыток в размере 99,5 млн руб., хотя в 2024 году ООО «РЗТ» получило 131,6 млн руб. чистой прибыли. До этого наибольший размер чистого убытка зафиксировали в 2019 году — 95,9 млн руб.

Ситуация обусловлена нестабильностью внутреннего рынка зерновых (рост закупочных цен) и одновременным снижением продажных цен на зерновые.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовский зерновой терминал» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году. Компания занимается обслуживанием судов класса «река-море» грузоподъемностью до 5,5 тыс. тонн. Единственным владельцем является ООО «РЗТ Холдинг».

Мария Хоперская