Сайт t2.ru признан «золотым»

Т2 стал победителем премии «Золотой сайт 2026» в номинации «сайт телекоммуникационной компании». Жюри престижной премии в области разработки отметило понятный и удобный интерфейс, актуальный веб-дизайн и широту возможностей личного кабинета абонента.



Фото: пресс-служба конкурса «Золотой сайт и Золотое приложение»

XXVI церемония награждения лауреатов премии «Золотой сайт и золотое приложение 2026» состоялась 1 апреля в «МираХолл». Лауреатом в номинации «Сайт телекоммуникационной компании» стала Т2. Жюри отметило интуитивно понятную архитектуру пользовательского пути, удобный интерфейс и адаптивный дизайн. Эксперты также высоко оценили возможности личного кабинета, проработку механизма персонализации тарифов и соответствие современным стандартам цифровой доступности.

В этом году на конкурс поступило более 300 заявок. Участники боролись за звание лучших проектов в области веб-дизайна и разработки в более 60 «золотых» и тематических номинациях. Работы оценивали более 30 высококвалифицированных экспертов Рунета.

Премия «Золотой сайт» – одна из самых авторитетных профессиональных наград в сфере веб-разработки. Победа Т2 подтверждает лидерство оператора в цифровой трансформации клиентского опыта на телеком-рынке. Компания продолжит развивать цифровые каналы, делая акцент на человекоцентричности и создании единой бесшовной среды взаимодействия с клиентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба конкурса «Золотой сайт и Золотое приложение» Фото: пресс-служба конкурса «Золотой сайт и Золотое приложение»

Кирилл Зобнин, директор по развитию цифрового канала Т2:

«Еще одна премия подтверждает, что наша стратегия развития цифровых сервисов движется в верном направлении. За год команда значительно улучшила архитектуру личного кабинета, внедрила новые разделы и автоматизировала рутинные операции. Сегодня t2.ru влияет на долю самообслуживания в сервисе – сейчас она составляет уже 90%. Клиенты управляют услугами, получают релевантные предложения и решают вопросы без обращения в кол-центр. В ближайших планах – повышение доступности сайта для слабовидящих, совершенствование поискового механизма, а также внедрение новых цифровых предложений, выходящих за рамки традиционных телеком-услуг».

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088