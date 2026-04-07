В суд Кирова направили уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения и его сотрудника. Их обвиняют в растрате и присвоении средств, а директора — также в получении взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.

В суд Кирова направили дело экс-руководителя муниципального учреждения о растрате

В суд Кирова направили дело экс-руководителя муниципального учреждения о растрате

По версии следствия, в 2024 году фигуранты заключили фиктивный контракт на ремонт фасадов жилых домов и похитили более 580 тыс. руб. Кроме того, в 2025 году директор получил взятку от представителя управляющей компании за незаконную передачу персональных данных жильцов.

Обвиняемые признали вину и возместили ущерб. Суд наложил арест на их имущество на сумму свыше 3,9 млн руб.

Анна Кайдалова