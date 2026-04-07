США ждут от Ирана ответа на свои предложения сегодня

США убеждены, что получат ответ Ирана о будущем соглашении сегодня вечером, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, скоро завершится крайний срок для заключения сделки, перед этим пройдет «много переговоров».

«В целом, мяч сейчас на иранской стороне. Мы уверены, что мы можем получить ответ: положительный или отрицательный. Мы ожидаем ответ от иранцев сегодня вечером к 20.00 (3.00 мск 8 апреля. — ''Ъ''). Я надеюсь, что они дадут правильный ответ»,— сказал Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

4 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «адом», если в течение 48 часов иранские власти не согласятся на сделку. Затем он продлил крайний срок еще на сутки. В это время Иран и США через посредников обсуждали временное прекращение огня, после которого стороны договорятся об установлении мира. Однако иранская сторона отвергла идею перемирия и потребовала полного завершения боевых действий.

Вслед за этим Дональд Трамп заявил, что при необходимости Иран может быть разрушен за одну ночь. Cегодня американский президент написал в соцсети Truth Social: «Целая цивилизация умрет сегодня ночью и никогда больше не будет восстановлена. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет».

