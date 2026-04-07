Экс-руководителя управления МВД по Уфе приговорили к десяти годам колонии

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего подполковника полиции, возглавлявшего отдел экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД, к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением спецзвания. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных структурах в течение десяти лет и обязали выплатить 45 млн руб. штрафа.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Руслане Ахмадышине.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, бывший полицейский был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В суде было установлено, что в конце 2020 года экс-полицейский вместе с двумя сообщниками за вознаграждение курировал деятельность нелегального игорного бизнеса в Уфе. С декабря 2020 по май 2021 года осужденный получил более 3,2 млн руб. и наручные часы ценой свыше 1,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», фигурант уголовного дела не признал вину. На его имущество и его родственников общей стоимостью более 48 млн руб. был наложен арест.

Ранее судом уже вынесены приговоры организаторам игорного бизнеса и лицу, дававшему взятку.

Майя Иванова