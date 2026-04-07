Налоговики хотят обанкротить экс-депутата нижегородского заксобрания Глушкова
Межрайонная ИФНС России №18 по Нижегородской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве бывшего депутата областного заксобрания и экс-главы МСУ Балахнинского района Александра Глушкова. Судя по картотеке, его задолженность по налогам составила 607 тыс. руб. Пока иск налоговой инспекции оставлен без движения.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Александр Глушков сейчас отбывает срок в исправительной колонии по приговору Балахнинского суда за взятки и мошенничество, касающееся реконструкции автостанции. Его осудили на 11 лет строгого режима.
В октябре 2024 года бывший депутат освободился: по решению Лукояновского райсуда области ему заменили неотбытую часть наказания на исправительные работы. Однако прокуратура затем обжаловала это решение и вернула Александра Глушкова в колонию досиживать срок.