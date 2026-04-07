Орбан: Венгрия готова принять саммит России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему готов принять саммит России и США по Украине, если лидеры этих стран посчитают такую встречу необходимой. Он назвал Венгрию «практически единственным возможным местом» в Европе для проведения переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Ранее президент США инициировал мирный саммит между США и Россией и предложил Венгрию и Будапешт в качестве места проведения. Это практически единственное возможное место в Европе. И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки»,— сказал Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

16 октября 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора заявили о готовности встретиться в Венгрии. Спустя несколько дней президент США отменил эти планы. Российская сторона заявила, что встреча была перенесена на неопределенный срок. До этого лидеры России и США провели саммит в августе и он прошел в Анкоридже.

