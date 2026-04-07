Весной план на призыв в Нижегородской области составит около 2,7 тысячи человек

Во время весеннего военного призыва планируется отправить к месту службы около 2,7 тыс. нижегородцев в возрасте от 18 до 30 лет. В частности, около 500 призывников будут набраны в Нижнем Новгороде.

Первая отправка срочников планируется в первой декаде апреля. Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов напомнил, что призыв на военную службу идет весь год — с 1 января по 31 декабря. Время отправки к месту прохождения службы остается прежним — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции и в другие «горячие точки», отметил военком.

Около 20 нижегородских призывников будут служить в Президентском полку Федеральной службы охраны, более 100 человек — в Преображенском и Семеновском полках, около 200 призывников — в воздушно-десантных войсках. Более 200 человек будут проходить службу в Росгвардии. Кроме того. 15 нижегородцев будут направлены в научные роты.

Андрей Репин