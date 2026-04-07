В Азовском районе завершили расследование дела о гибели двух человек при пожаре

Бывший главный инженер электросетей Азовского района стал фигурантом уголовного дела о гибели двух человек при пожаре. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Следствием установлено, что обвиняемый не организовал проведение осмотров и ремонт линий электропередач, допустив таким образом эксплуатацию опорной линии с провисанием проводов и их перехлестом. В сентябре 2024 года в селе Александровка на ЛЭП из-за ветра произошло короткое замыкание. Провода заискрились, что привело к возгоранию сухой растительности вблизи жилых домов. Огонь перекинулся на жилой дом, где в момент пожара находились двое местных жителей. Они не смогли покинуть дом и, надышавшись угарным газом, скончались на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская