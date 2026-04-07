Вэнс осудил ЕС за вмешательство в выборы в Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал действия властей ЕС в преддверии парламентских выборов в Венгрии «одним из самых худших примеров иностранного вмешательства». По его словам, Еврокомиссия попыталась надавить на избирателей только из-за того, что недовольна венгерским премьером Виктором Орбаном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Бюрократы в Брюсселе попытались уничтожить экономику Венгрии, сделать ее зависимой от энергетических поставок, попытались поднять цены для венгерских потребителей. И все это только потому, что они не любят этого парня (Виктора Орбана.— ''Ъ'')»,— сказал американский вице-президент на пресс-конференции с господином Орбаном в Будапеште.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что хочет подать сигнал всем, включая «брюссельских бюрократов», которым не нравится лидер, «вставший на защиту граждан Венгрии». «Президент любит вас, как и я, потому что вы причастны к тому, как Европа становится сильной и процветающей».

Парламентские выборы пройдут в Венгрии 12 апреля. Перед голосованием ЕС заморозил утверждение кредитного плана для Венгрии в рамках оборонной программы SAFE на €16 млрд. Это решение стало ответом на отказ венгерских властей поддержать выделение Украине кредита на €90 млрд.

Лусине Баласян