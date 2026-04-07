Цены на российскую нефть Urals достигли 13-летнего максимума

Цена на российскую марку нефти Urals превысила $116 за баррель, сообщает Bloomberg. По данным агентства, это самый высокий показатель за последние 13 лет. Такой рост стоимости нефти из России связан с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива.

По состоянию на 2 апреля, в российском порту Приморск нефть Urals продавалась за $116,05 за баррель. В порту Новороссийска стоимость этой марки достигла $113,45 за баррель. Это почти вдвое выше цены отсечения, заложенной в бюджете России — около $59 за баррель. Все доходы от нефти выше этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния.

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля против республики. Через морской коридор проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. 25 марта власти Ирана разрешили проходить по морскому коридору судам дружественных стран. Среди них — Россия, Китай, Пакистан, Индия, Ирак. Президент США Дональд Трамп угрожал новыми ударами по Ирану, если республика не заключит мирную сделку и не откроет пролив для судоходства до 7 апреля.