Несовершеннолетние в Удмуртии на 81,9% стали чаще совершать преступления

Подростки совершили в Удмуртии 115 преступлений в январе—марте, что на 81,9% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В два раза за указанный период выросло количество изнасилований (10 случаев) и разбойных нападений (10).

Общее количество зарегистрированных преступлений за три месяца года уменьшилось на 22,2%. Зарегистрировано 4 тыс. преступлений.

Наблюдается снижение количества убийств (-23,1%, до 10 фактов), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-56,7%, до 26), мошенничеств (-15%, до 1,2 тыс), также краж (-15%, до 1,1 тыс) и вымогательств (-32,6% 31 случая).

Также сократилось количество преступлений с ранее судимыми лицами (-38,3%), преступлений в состоянии опьянения (-20,5%), в общественных местах (-17,3%) и на бытовой почве (-17,3%).

