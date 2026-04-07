Белоусов и Собянин проверили работу военного комиссариата Москвы

Министр обороны России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин посетили Единый центр призыва в столице. Они осмотрели новое здание военного комиссариата, введенное в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Андрей Белоусов (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа)

Фото: пресс-служба Минобороны Министр обороны Андрей Белоусов (в центре) и мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа)

«Главное достоинство здесь состоит в том, что практически все, или многое, автоматизировано и оцифровано. Четко продумана маршрутизация, что делает удобным для человека пройти все необходимые процедуры»,— сказал господин Белоусов. Он сообщил о планах создать подобные военно-административные учреждения в других регионах России. По словам министра, 47 регионов захотели присоединиться к проекту. Реализация может начаться после окончания СВО, допустил Андрей Белоусов.

Сергею Собянину и Андрею Белоусову рассказали, что создание Единого пункта призыва позволило обеспечить «эффективный призыв на военную службу в комфортных условиях для призывников». «Граждане с помощью цифровых сервисов могут оперативно встать на воинский учет или сняться с него, внести необходимые изменения в документы, получить справки, выписки и копии документов, обратиться за льготами и иными мерами социальной поддержки»,— указано в пресс-релизе Минобороны.