Военный суд изучит дело жителей Пензенской и Тамбовской областей о госизмене

Центральный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Фигурантами проходят двое мужчин, проживающих в Пензенской и Тамбовской областях, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2024 года они собирали и передавали представителю украинских спецслужб секретные сведения о дислокации войсковой части, работе военкомата и деятельности оборонного предприятия. Пензенец, считает следствие, добровольно сообщил агенту данные о трех своих односельчанах — военнослужащих ВС РФ, участвующих в СВО.

В мессенджере он также публиковал тексты с пропагандой и оправданием терроризма, уточнили в ведомстве. Дополнительно ему вменяется публичное оправдание террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Нина Шевченко