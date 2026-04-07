Samsung Electronics спрогнозировала рост квартальной прибыли на 755%

Компания Samsung Electronics опубликовала предварительные результаты первого квартала текущего финансового года. По оценкам южнокорейского производителя, продажи вырастут на 68% в годовом выражении и достигнут $88,7 млрд.

Samsung Electronics также ожидает, что операционная прибыль увеличится на 755% и составит 57,2 трлн корейских вон ($38,2 млрд). Это больше, чем операционная прибыль за весь 2025 год, и квартальный рекорд для компании. Результаты первого квартала будут опубликованы 30 апреля.

Как считают эксперты, опрошенные изданием The Chosun Daily, причиной такого роста показателей Samsung Electronics стал высокий спрос на чипы памяти для ИИ.

Алена Миклашевская