В Башкирии суд признал недействительным брак погибшего бойца СВО

В Караидельском районе суд признал брак погибшего участника СВО недействительным, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, в феврале 2025 года житель района заключил брак со своей знакомой, затем отправился в зону проведения СВО и погиб.

Как установила районная прокуратура, а затем суд, супруги не проживали вместе и не строили планов на будущее. Параллельно расследуется уголовное дело, возбужденное по факту получения выплат.

Майя Иванова