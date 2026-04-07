В Башкирии за неделю поступило более 7 тысяч обращений от жителей

По данным Центра управления республикой, с 30 марта по 5 апреля поступило 7,2 тыс. обращений от жителей, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Это на 223 меньше, чем на предыдущей неделе, и на 1,14 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025 года (6,07 тыс. сообщений).

По словам начальника управления главы региона по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, больше всего обращений от жителей на прошлой неделе поступило по теме дорог — 1,95 тыс. Чаще всего на состояние дорог жаловались в Уфе, Туймазинском, Иглинском, Янаульском и Белорецком районах. Она подчеркнула, что по сравнению с предыдущей неделей жалоб стало меньше на 569. «Стартовал ямочный ремонт, и это сразу сказалось на мнении жителей»,— отметила Елена Прочаковская.

Темы благоустройства касались 1,47 тыс. сообщений. Чаще всего жители жаловались на уборку общественных пространств и дворов от мусора, благоустройство, содержание зеленых насаждений и подтопления территорий. Об этом больше всего писали из Уфы, Стерлитамака, Белорецкого района и Салавата.

На третьем месте по числу обращений — вопросы ЖКХ (990 сообщений). Люди уточняли сроки отключения отопления, жаловались на его качество, отсутствие водоснабжения, затопление подъездов, задавали вопросы о плате за ЖКУ. Активнее всего писали жители Уфы, Стерлитамака и Мелеузовского района.

Также население волновали вопросы здравоохранения, обращения с отходами, социального обслуживания, безопасности, общественного транспорта, экологии и военной службы.

По словам Елены Прочаковской, за прошлую неделю ЦУР Башкирии вместе с коллегами отработал 5,8 тыс. обращений, в том числе 1,79 тыс. — по дорогам, 1,07 тыс. — по благоустройству, 729 — по ЖКХ, 317 — по здравоохранению, 215 — по обращению с отходами. Она подчеркнула, что обращений по вывозу мусора за неделю стало больше на 52% (на 137 сообщений).

Майя Иванова