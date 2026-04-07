Приток воды в Камское водохранилище будет увеличиваться еще несколько дней

Приток воды в Камское водохранилище продолжает стремительно расти, и сегодня достиг уже 4690 куб. м в секунду. С 31 марта приток увеличился в пять раз. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края» со ссылкой на данные «Русгидро».

По прогнозам специалистов, рост притока в Камское водохранилище продолжится еще 2-3 дня, а затем прервется за счет грядущего похолодания. 8 апреля на большей части края, кроме самых южных районов, станет последним днем активного таяния снега. Затем оно возобновится уже только в конце недели и со значительно меньшей интенсивностью, чем сейчас

Подобный стремительный рост притока в Камское водохранилище происходил в апреля 2016 года. Тогда он привел к формированию пика половодья почти одновременно по всей территории края, кроме бассейнов Яйвы и Вишеры.