Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Самарской области остался недоволен работой минтуризма региона

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев раскритиковал работу министерства туризма региона. Во время оперативного совещания губернатор остался недоволен докладом руководителя ведомства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Заслушал доклад профильного министра о том, что было сделано в прошлом году и куда будем двигаться. Оценка — неудовлетворительно. Презентация, картинки, цифры, проекты, стратегия, программы, кластерный подход, приоритетные территории... А за этим всем нет главного — целеполагания. Нет ключевых задач и решений. Из года в год говорим о потенциале, а сами его толком не реализуем. Мы должны развивать инфраструктуру, повышать качество сервиса, привлекать инвесторов. Туризм — это не только про гостей региона, но и про комфорт для наших жителей. Создавать масштабно новое, а не только эксплуатировать красивую природу, знаковые места, Волгу и локальные проекты»,— отметил глава региона.

Губернатор поручил в кратчайшие сроки составить антикризисную дорожную карту работы министерства и в летний сезон ведомству входить с новыми подходами.  

Андрей Сазонов