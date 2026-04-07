Дмитрий Молош пополнил тренерский штаб «Крыльев Советов»

Дмитрий Молош вошел в тренерский штаб самарского футбольного клуба «Крылья Советов». 44-летний специалист будет помогать главному тренеру Сергею Булатову. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 2011 по 2012 год Дмитрий Молош играл за «Крылья Советов». Тренерскую карьеру он начал в 2015 году.

Он успел поработать с белорусскими клубами БАТЭ, «Смолевичи-СТИ» и «Торпедо-БелАЗ», а также с латвийской «Лиепаей». В коллекции специалиста — бронзовые медали чемпионата Беларуси, Кубок и Суперкубок Беларуси, а также Кубок Латвии.

Георгий Портнов