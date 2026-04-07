Директора саратовской школы оштрафовали за перегрузку первоклассников уроками

В Саратове директора школы привлекли к административной ответственности за нарушение организации учебного процесса. До этого прокуратура Волжского района провела в учебном заведении проверку исполнения законодательства, сообщает пресс-служба органа.

В одной из школ Саратова первоклассникам превышали допустимое количество уроков в день

Фото: министерство образования Астрханской области В одной из школ Саратова первоклассникам превышали допустимое количество уроков в день

По данным прокуратуры, в школе был неправильно организован учебный процесс несовершеннолетних: первоклассникам превысили допустимое количество уроков в день. Помимо этого, школа не соблюдала требования по организации физической культуры в 1-х, а также 5-9-х классах.

Директора общеобразовательного учреждения привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ за нарушение прав школьников. По данным источника «Ъ-Средняя Волга», речь идет о школе N 10 и штрафе 10 тыс. руб.

Марина Окорокова