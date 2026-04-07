Чуйченко рассказал о реформах системы передачи осужденных иностранцев на родину

Минюст совместно с другими госорганами кардинально перестроил систему передачи осужденных иностранцев на родину для отбывания наказания, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. Министерство внедрило регулярный сплошной опрос осужденных, запустило специализированный реестр, который заменил бумажную переписку, а также вдвое сократило сроки подготовки документов.

Министр юстиции Константин Чуйченко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Министр юстиции Константин Чуйченко

«Если раньше процедура (передачи осужденных на родину.— "Ъ") могла длиться годами, то сейчас мы вышли на новый уровень оперативности. Результат: в 2025 году передано для отбывания наказания в государство гражданства 436 человек — это почти в два раза больше, чем годом ранее — 224. А на этот год мы ставим задачу передать 800 человек»,— рассказал господин Чуйченко на заседании коллегии Минюста.

В январе господин Чуйченко призывал добиваться «кардинального снижения» численности иностранцев в российских исправительных учреждениях. Это «значительно облегчает» нагрузку на уголовно-исполнительную систему страны, и дает осужденным, которые отбывают наказание на родине, больше шансов на исправление, говорил он.

Полина Мотызлевская