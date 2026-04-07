Более 450 домов остались без тепла и горячей воды в двух районах Петербурга

В Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга временно отключили отопление и горячую воду из-за реконструкции Полюстровской тепловой магистрали. Ограничения продлятся до 22:00 вторника, 7 апреля, рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Всего в зону отключения попало 665 зданий (199 — в Калининском районе): среди них 462 жилых дома, 53 детских сада и школы, а также 17 поликлиник и больниц.

В двух районах Петербурга более 450 домов остались без тепла из-за ремонта Полюстровской магистрали

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Температура плюсовая, необходимости отмены занятий в детских садах и школах, которые попали в зону отключения, нет. В учреждениях установлены электрические бойлеры, где необходимо — их подключают»,— сообщили в администрации Калининского района.

Матвей Николаев