Более 450 домов остались без тепла и горячей воды в двух районах Петербурга
В Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга временно отключили отопление и горячую воду из-за реконструкции Полюстровской тепловой магистрали. Ограничения продлятся до 22:00 вторника, 7 апреля, рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Всего в зону отключения попало 665 зданий (199 — в Калининском районе): среди них 462 жилых дома, 53 детских сада и школы, а также 17 поликлиник и больниц.
«Температура плюсовая, необходимости отмены занятий в детских садах и школах, которые попали в зону отключения, нет. В учреждениях установлены электрические бойлеры, где необходимо — их подключают»,— сообщили в администрации Калининского района.