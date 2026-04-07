В отношении директора ООО «Бугульминский молочный комбинат» возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

На главу «Бугульминского молочного комбината» возбудили дело о невыплате зарплат

На главу «Бугульминского молочного комбината» возбудили дело о невыплате зарплат

По данным ведомства, с июня 2025 года по апрель 2026 года руководство предприятия, имея возможность рассчитываться с работниками, направляло средства на другие нужды. В результате задолженность перед 63 сотрудниками превысила 7,5 млн руб.

Прокуратура внесла представление директору и направила в суд 32 иска о взыскании долгов по зарплате.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Анна Кайдалова