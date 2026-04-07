«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Югорского лесопромышленного холдинга

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией порядка 1,5 тысячи жителей города Советского и инфраструктуру Югорского лесопромышленного холдинга.

Специалисты выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА, двух трансформаторов собственных нужд и 26 единиц коммутационного оборудования. Кроме того, проведено техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики. Плановые мероприятия на энергообъекте завершились высоковольтными испытаниями, в ходе которых подтверждены высокие эксплуатационные характеристики отремонтированного оборудования. Для комфорта потребителей электричество при проведении работ подавалось по резервной схеме.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Своевременно выполненный ремонт оборудования на подстанции позволил повысить надежность электроснабжения жителей и ведущего лесозаготовительного и деревообрабатывающего предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

