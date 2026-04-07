Бывшего начальника отдела ГУ ФССП по Пермскому краю оставили под домашним арестом

Пермский краевой суд оставил в силе постановление об избрании экс-начальнику отдела главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю Елене Пигасовой меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В декабре 2025 года Индустриальный суд Перми признал госпожу Пигасову виновной в превышении должностных полномочий — она давала незаконные указания о прекращении исполнительных производств. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Сейчас бывший пристав является обвиняемой по новому уголовному делу, связанному с незаконным прекращением исполнительных производств в Индустриальном и Ленинском районах Перми. По версии следствия, в целях улучшения служебных показателей она дала подчиненным указание прекращать исполнительные производства без реального исполнения. В результате было прекращено 1037 исполнительных производств на общую сумму более 8 млн руб. После предъявления обвинения Елене Пигасовой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.