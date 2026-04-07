«МегаФон» обеспечит кампусы МГУ цифровой инфраструктурой. Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конференц-зала Московского общества испытателей природы — одного из старейших естественнонаучных обществ России — современным мультимедийным оборудованием и конгресс-системой. Инженеры «МегаФона» также модернизируют существующие объекты связи и установят дополнительное оборудование, чтобы расширить зону покрытия, увеличить скорость мобильного интернета и стабильность голосовой связи на территории кампусов МГУ. Кроме того, оператор разработал специальные тарифные планы для более чем 50 тыс. студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей МГУ в рамках программы «Наши люди».

«Яндекс» запустил серийное производство роботов-доставщиков. В планах компании — выпустить 20 тыс. роверов до конца 2027 года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе. В «Яндексе» подчеркнули, что роботы помогают закрыть острый дефицит курьеров на рынке.

Один из трех существующих Bugatti EB112 уйдет с молотка в Монако в апреле. Всего существует три таких автомобиля, этот экземпляр оценивается в $2,3 млн. К автомобилю прилагаются изготовленные на заказ чемоданы и зонт с рукояткой в стиле скульптуры слона Рембрандта Бугатти.