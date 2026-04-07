В Татарстане на 44,8 тыс. руб. повысили выплаты для учителей в рамках проекта «Физико-математический прорыв». Теперь максимальная выплата для педагогов физико-математического профиля составляет 344,8 тыс. руб., следует из проекта постановления Кабинета Министров республики.

В Татарстане увеличили размер грантов для учителей физики и математики

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане увеличили размер грантов для учителей физики и математики

Молодые учителя смогут получить до 275,8 тыс. руб., а руководители кружков — до 103,4 тыс. руб. Всего претендовать на выплаты смогут не более 430 педагогов.

Проект направлен на поддержку учителей, демонстрирующих высокие образовательные результаты, включая успехи учеников на экзаменах и олимпиадах, а также внедрение современных методов обучения. Отбор проходит на конкурсной основе.

Отмечается, что участники, находящиеся в списках причастных к экстремистской или террористической деятельности или являющиеся иностранными агентами, не смогут претендовать на выплаты.

Анна Кайдалова