В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности из-за паводка

На территории Новосибирской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией с паводком. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

По данным ГУ МЧС региона, в течение этой недели в области ожидается ухудшение паводковой обстановки. За минувшую неделю поступило 187 обращений жителей об оказании помощи в откачке воды с приусадебных участков. Всего в области произошло 14 подтоплений и переливов через автодороги местного значения. В частности, в Тогучинском районе из-за перелива воды оказались отрезанными от дорожного сообщения четыре жилых дома.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с 7 по 10 апреля ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка, возможно образование заторов льда и подтопление прибрежной части населенных пунктов. С 8 по 10 апреля в Новосибирской области температура днем прогнозируется от +6 до +8 градусов, ночью — от +3 до -5 градусов.

