В Нижнем Новгороде на Пасху ограничат продажу алкоголя

На Пасху в Нижнем Новгороде в местах проведения официально согласованных массовых мероприятий будет ограничена продажа алкогольных напитков, сообщили в мэрии города.

Запрет будет действовать для всех торговых точек, которые расположены непосредственно на площадках проведения мероприятий и в радиусе 500 метров от них.

Введение запрета на продажу алкоголя на время проведения массовых мероприятий прописано в региональном законе о регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Андрей Репин