Очередной порыв оставил без воды 13 улиц в Гуково

В Гуково из-за очередного порыва водоснабжение ограничили по 13 адресам. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Пархоменко и Железнодорожная. С пониженным давлением холодную воду подают в поселке шахтах «Ростовская» по следующим улицам и переулкам: Пархоменко, Ленинградская, Южный, Просвещения, Полярников, Нахимова, Лазо, Светлый, Белинского, Майский, Колодезная, Синявина и Макарова.

Ориентировочное время выполнения работ: до 17.00, 7 апреля.

Мария Хоперская