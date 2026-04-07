В Ростовской области выявили 481 сайт с незаконной торговлей лекарствами

Управление Росздравнадзора по Ростовской области в первом квартале 2026 года выявило и заблокировано 481 сайт, на которых велась незаконная продажа лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На сайтах размещались объявления о продаже инсулинов, кроворазжижающих, таблеток для повышения потенции и похудения. «В этом квартале особо внимание уделялось пресечению торговли лекарствами в социальных сетях, специализированных сайтах для пациентов»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева