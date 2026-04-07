В Калининграде окончательно решили, что строить на месте Дома Советов

В правительстве Калининградской области назвали окончательным решение о строительстве филиала национального центра «Россия» на месте снесенного Дома Советов. В региональном министерстве культуры отметили, что власти проделали большую работу по защите этой идеи.

«Проект получил одобрение на федеральном уровне. Специалисты приступили к предпроектной работе. Видим комментарии коллег о необходимости обсуждения проекта с общественностью»,— заявили в калининградском минкульте.

Выбор территории в ведомстве объяснили такими факторами, как центральное расположение, высокая доступность транспорта и необходимость в едином общественном пространстве, которое объединит Нижний пруд, Центральную площадь и остров Канта, пишет «Новый Калининград».

Филиал национального центра планируют возвести на участке площадью 12 гектаров, где до этого находился знаменитый Дом Советов. Проект нового здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров. В планах у власей также построить ландшафтный парк «Россия» площадью 10 гектаров.

«Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современная транспортная инфраструктура. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год»,— отмечали в правительстве Калининградской области.

